Брянцы пожаловались на разруху после ремонта водопровода

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-24T14:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Володарского района пожаловались на разруху во дворе после ремонта водопровода. Речь идет о дворе между улицами Абашева, 5 и Красной 16. Снимки искореженных плит и торчащих кусков арматуры горожане опубликовали в соцсети.

По словам местных жителей, две недели назад на этом участке завершился ремонт водопровода. В морозы были перебои с горячей водой и отоплением. А после ремонта сотрудники ЖКХ после себя не привели территорию в порядок.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU