Брянцы пожаловались на разруху после ремонта водопровода
Коммунальщики оставили во дворе опасную арматуру и куски плит
Фото: vk.com, Сергей Качуровский.
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Жители Володарского района пожаловались на разруху во дворе после ремонта водопровода. Речь идет о дворе между улицами Абашева, 5 и Красной 16. Снимки искореженных плит и торчащих кусков арматуры горожане опубликовали в соцсети.
По словам местных жителей, две недели назад на этом участке завершился ремонт водопровода. В морозы были перебои с горячей водой и отоплением. А после ремонта сотрудники ЖКХ после себя не привели территорию в порядок.
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ИСТОЧНИК KP.RU