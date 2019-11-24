В Погарском районе пьяный водитель без прав угодил в кювет
В Погарском районе пьяный водитель без прав угодил в кювет. Автоавария произошла 23 ноября около 12.00 на 11 километре автодороги "Погар-Гремяч".
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 33-летний водитель автомобиля "Део нексия" сел за руль, не имея водительского удостоверения. Кроме того, он был пьян.
Мужчина поехал в сторону поселка Гремяч, но не справился с управлением и съехал в кювет.
Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму груди и живота и госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU