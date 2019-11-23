В Брянске стартовал всероссийский форум добровольцев

23 Нояб. 21:29 2019-11-23T21:29:07+03:00

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Первый всероссийский форум "Поколение Zож" торжественно открыли в Брянске 23 ноября.

Гостями форума стали заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", заместитель директора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Сачук, директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков, начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария Раевская, сотрудники всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", волонтеры и общественные активисты, ведущие деятельность по популяризации здорового образа жизни.

- Региональная программа включает в себя обеспечение муниципальных образований основными спортивными сооружениями, - сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко. - Это плюс к тем, что мы продолжаем строить по совместной программе "Газпром детям" и в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни".

В рамках программы форума состоялась панельная дискуссия "Роль общества в популяризации здорового образа жизни", на которой рассматривались вопросы поддержки и взаимодействия с общественными организациями и движениями, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, в волонтерскую деятельность, а также популяризация культуры безопасности в молодежной среде.

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ИСТОЧНИК KP.RU