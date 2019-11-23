Губернатор Брянской области Александр Богомаз участвует в съезде партии "Единая Россия"

СЕГОДНЯ 17:40 2019-11-23T17:40:37+03:00

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23 ноября делегация Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом принимает участие в работе 19-го съезда партии "Единая Россия". В этом году съезд партии посвятили подготовке к избирательной кампании в Государственную Думу в 2021 году и оценке результатов прошедших выборов.

Повестка пленарного заседания будет посвящена приоритетным задачам партии на ближайший период, внесению корректив в устав партии, изменениям в составе Высшего совета и президиуме Генерального совета партии.

Как сообщают в региональном правительстве, на съезде представят новый формат работы общественных приемных "Единой России", где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию.

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ИСТОЧНИК KP.RU