2019-11-23T17:24:37+03:00
Общество

В Брянске стартовал всероссийский форум волонтеров "Поколение Zож"

Его участниками стали добровольцы со всей страны
Елена РАКОВА
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На форум съехались волонтеры со всей страны.На форум съехались волонтеры со всей страны.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске начал работу первый всероссийский форум "Поколение Zож". На него съехались волонтеры со всей страны. Форум продлится до 25 ноября, все это время добровольцы будут делиться своими практиками работы и обмениваться мнениями.

- Дорогие друзья, уважаемые гости, приятно, что событие такого масштаба проходит именно на нашей брянской земле, где настолько сильны традиции милосердия и взаимопомощи, - поприветствовал участников форума вице-губернатор Александр Резунов. - Их достойными продолжателями являются более 65 тысяч наших добровольцев. Дорогие друзья, хочу от всей души поблагодарить вас за неравнодушие, отзывчивость, активность, за большой вклад в сохранение здоровья жителей Брянской области! Со своей стороны руководство региона использует все ресурсы, чтобы поддержать вашу работу, вывести на новый уровень систему здравоохранения, создать в каждом районе условия для занятия спортом.

Три дня участники форума будут изучать проекты по направлениям добровольчества, примут участие в тренингах, лекциях и практических занятиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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