2019-11-23T17:25:43+03:00
Происшествия

В отремонтированном Майском парке в Брянске загорелось кафе

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
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К счастью, во время пожара никто не пострадал.К счастью, во время пожара никто не пострадал.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Днем в субботу, 23 ноября, в Майском парке в Бежицком районе Брянска загорелось кафе. О случившемся в МЧС сообщили в 15.33. Вспыхнуло развлекательное заведение, которое находится у выхода к бежицкой автостанции.

Тушить пожар выехали пять автоцистерн из пожарно-спасательных частей №4,12,13,33.

- В 15.38 пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Горела кровля кафе на площади 30 квадратных метров.

В 16.18 распространение огня удалось остановить. В 16.37 пламя полностью потушили. К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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