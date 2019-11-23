В Новозыбкове столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-23T14:11:06+03:00

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Один из водителей не уступил дорогу

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В Новозыбкове столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8.30 утром 22 ноября на улице Железнодорожной.

- По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120, двигаясь по улице Железнодорожной, не уступил дорогу на равнозначном перекрестке "Фольксваген пассат", - уточнили в областной Госавтоинспекции. - В автоаварии пострадала 44-летняя автомобилистка, которая сидела за рулем иномарки.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU