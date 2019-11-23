В Выгоничском районе легковушка вылетела в кювет, водитель и пассажирка погибли
В деревне Лопушь, что в Выгоничском районе, поздно вечером 22 ноября произошло страшное ДТП. Автоавария лучилась около 22.30 на улице Деснянской.
- По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21703 ехал со стороны поселка Выгоничи в сторону Трубчевска, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.
Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм погибли на месте ДТП.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22.32 на ул. Деснянской в деревне Лопушь Выгоничского района. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21703, двигаясь со стороны п. Выгоничи в сторону г. Трубчевска, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21703 от полученных травм скончались на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU