В Выгоничском районе легковушка вылетела в кювет, водитель и пассажирка погибли

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-23T13:48:43+03:00

Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением

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В деревне Лопушь, что в Выгоничском районе, поздно вечером 22 ноября произошло страшное ДТП. Автоавария лучилась около 22.30 на улице Деснянской.

- По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21703 ехал со стороны поселка Выгоничи в сторону Трубчевска, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм погибли на месте ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22.32 на ул. Деснянской в деревне Лопушь Выгоничского района. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-21703, двигаясь со стороны п. Выгоничи в сторону г. Трубчевска, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21703 от полученных травм скончались на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU