В Брянске стартовала спартакиада среди подростков
В спортивно-оздоровительном комплексе "Брянск" стартовала областная спартакиада среди подростков. Соревнования прошли уже в 18-й раз. Их участниками стали ребята в возрасте от 13 до 17 лет, всего 34 команды.
- Подростки стреляли из электронного оружия, прыгали в длину с места, перетягивали канат, юноши выполняли подтягивание, участвовали в правовой викторине, девушки соревновались в сгибании и разгибании рук в упоре лежа и других видах соревнований, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В итоге в общем зачете победили команды Навлинского, Жирятинского районов и Стародуба.
Заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов на торжественном закрытии мероприятия поздравил всех участников и победителей. А также отметил, что спартакиада дает каждому из ребят дополнительный стимул к самосовершенствованию, развитию спортивных навыков, формированию приоритетов здорового образа жизни, способствует вовлечению подростков в активные виды спорта.
Все ребята получили грамоты и призы.
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ИСТОЧНИК KP.RU