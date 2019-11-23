В Брянске стартовала спартакиада среди подростков

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-23T12:05:55+03:00

Участников и победителей наградили грамотами и призами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В спортивно-оздоровительном комплексе "Брянск" стартовала областная спартакиада среди подростков. Соревнования прошли уже в 18-й раз. Их участниками стали ребята в возрасте от 13 до 17 лет, всего 34 команды.

- Подростки стреляли из электронного оружия, прыгали в длину с места, перетягивали канат, юноши выполняли подтягивание, участвовали в правовой викторине, девушки соревновались в сгибании и разгибании рук в упоре лежа и других видах соревнований, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В итоге в общем зачете победили команды Навлинского, Жирятинского районов и Стародуба.

Заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов на торжественном закрытии мероприятия поздравил всех участников и победителей. А также отметил, что спартакиада дает каждому из ребят дополнительный стимул к самосовершенствованию, развитию спортивных навыков, формированию приоритетов здорового образа жизни, способствует вовлечению подростков в активные виды спорта.

Все ребята получили грамоты и призы.

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ИСТОЧНИК KP.RU