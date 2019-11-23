2019-11-23T12:05:55+03:00
Спорт

В Брянске стартовала спартакиада среди подростков

На соревнования приехали 102 участника
Елена РАКОВА
Поделиться:
Участников и победителей наградили грамотами и призами.Участников и победителей наградили грамотами и призами.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В спортивно-оздоровительном комплексе "Брянск" стартовала областная спартакиада среди подростков. Соревнования прошли уже в 18-й раз. Их участниками стали ребята в возрасте от 13 до 17 лет, всего 34 команды.

- Подростки стреляли из электронного оружия, прыгали в длину с места, перетягивали канат, юноши выполняли подтягивание, участвовали в правовой викторине, девушки соревновались в сгибании и разгибании рук в упоре лежа и других видах соревнований, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - В итоге в общем зачете победили команды Навлинского, Жирятинского районов и Стародуба.

Заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов на торжественном закрытии мероприятия поздравил всех участников и победителей. А также отметил, что спартакиада дает каждому из ребят дополнительный стимул к самосовершенствованию, развитию спортивных навыков, формированию приоритетов здорового образа жизни, способствует вовлечению подростков в активные виды спорта.

Все ребята получили грамоты и призы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области с праздником поздравили солдатских матерей
Брянским кадетам рассказали о работе следователей
В Новозыбкове столкнулись два автомобиля
В Брянске с профессиональным праздником поздравили аграриев региона
В Выгоничском районе легковушка вылетела в кювет, водитель и пассажирка погибли
В Брянске по горячим следам задержали четверых горожан, подозреваемых в грабеже
Заместитель губернатора Александр Жигунов принял участие в международном форуме «Транспорт России»
На брянских дорогах устроили совместные российско-белорусские учения
В Брянске дорожники закатали в асфальт тротуарную плитку
В Брянске проходит международная научно-практическая конференция
Брянцам запретили поворачивать на переулок Пилотов с улицы Авиационной
В Жуковском районе устроят сплошные проверки для водителей автобусов
В Брянске отметили День матери
В Брянской области родилась первая в этом году тройня
В Брянске умер сотрудник областной Думы Андрей Маруев
В Брянске прошли учения ФСБ
Брянск включили в маршрут международной эстафеты «Наша Великая Победа»
В Брянске сломали новый туалет в отремонтированном Майском парке
В Клинцах отреставрировали старообрядческий храм
Ларек в брянском парке «Юность» признали незаконным
Директор департамента образования Брянской области Елена Егорова избавилась от приставки «и.о.»
В Брянске разыскивают пропавшего Вадима Афанаскина
Штраф заплатил - мусорить прекратил