На брянских дорогах устроили совместные российско-белорусские учения

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-23T10:51:25+03:00

Учения прошли на дороге А-240 «Брянск-Новозыбков» — граница с Республикой Беларусь. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Участники тренировки отрабатывали действия во время крупной автоаварии[фото]

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Совместные российско-белорусские учения устроили в Брянской области. На них отрабатывали безопасное движение транспорта по дорогам в условиях чрезвычайной ситуации. Учения прошли в два этапа, сообщают в правительстве Брянской области.

На первом проработали межгосударственный информационный обмен, взаимодействие дорожных организаций с территориальными подразделениями МЧС России, Госавтоинспекцией и органами исполнительной власти Российской Федерации и Республики Беларусь.

На втором - ликвидацию условной чрезвычайной ситуации при столкновении сразу трех автомобилей - «Волги», «ПАЗа» и бензовоза.

- В последние годы, во многом благодаря совместной слаженной и эффективной работе, в Брянской области снижается количество техногенных аварий, надежно обеспечивается безопасность людей, - сказал заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко. - Необходимо повсеместно внедрять действенные механизмы профилактики чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных дорожно-транспортными происшествиями. Для этого нужны постоянные учения и тренировки. Ведь общий результат зависит именно от слаженности действий.

Как отметили организаторы, все участники учений справились со своей задачей в короткие сроки.

Для расчистки дорожного полотна от транспортных средств, попавших в ДТП, использовалась тяжелая инженерная техника подрядных организаций.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Со своими задачами все участники справились в короткие сроки.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU