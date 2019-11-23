В Брянске дорожники закатали в асфальт тротуарную плитку

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-23T10:23:48+03:00

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Во время ремонта дороги на улице Красноармейской закатали в асфальт тротуарную плитку. Кадрами необычного ремонта горожане поделились в соцсети в группе "Деснянская волна".

Тротуарную плитку на этом участке уложили летом во время ремонта у торгового центра.

Как предположили авторы, возможно, таким образом строители решили "утеплить" на зиму тротуарную плитку.

Правда, не всей плитке "повезло" быть закатанной в асфальт. В тех местах, где новый тротуар уже прежнего, ее разобрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU