В Брянске дорожники закатали в асфальт тротуарную плитку
Во время ремонта дороги на улице Красноармейской закатали в асфальт тротуарную плитку. Кадрами необычного ремонта горожане поделились в соцсети в группе "Деснянская волна".
Тротуарную плитку на этом участке уложили летом во время ремонта у торгового центра.
Как предположили авторы, возможно, таким образом строители решили "утеплить" на зиму тротуарную плитку.
Правда, не всей плитке "повезло" быть закатанной в асфальт. В тех местах, где новый тротуар уже прежнего, ее разобрали.
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ИСТОЧНИК KP.RU