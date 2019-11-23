2019-11-23T09:03:39+03:00
Общество

Брянцам запретили поворачивать на переулок Пилотов с улицы Авиационной

Соответствующие дорожные знаки установили над новой дорогой
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, Александр Косых.Фото: vk.com, Александр Косых.
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В Брянске завершается ремонт и расширение улицы Авиационной. Работы вышли на завершающий этап. Одно из нововведений дорожников вызвало гнев и недоумение у автомобилистов.

Дело в том, что после ремонта дорогу на перекрестке улицы Авиационной и переулка Пилотов расширилась до шести полос. При этом повернуть с Авиационной налево на переулок больше нельзя. Соответствующие знаки особых предписаний движения по полосам разместили над новой дорогой.

Несколько часов сотрудники Госавтоинспекции регулировали движение на перекрестке и направляли водителей. Как только они уехали, в городе образовалась огромная пробка от памятника Болгарским Патриотам. Но некоторые брянские автолюбители по-старинке старинке продолжали поворачивать налево на этом участке.

Кстати, возможность повернуть налево осталась дадьше по ходу движения - при повороте на улицу Горбатова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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