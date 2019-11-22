В Брянске отметили День матери

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-22T18:30:22+03:00

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В Брянске отметили международный День матери. Торжества прошли в Доме культуры Советского района 22 ноября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Руководители города поздравили матерей, добившихся высоких результатов в общественной деятельности, внесших вклад в развитие города Брянска, достойно воспитавших своих детей, женщин, воспитывающих детей-инвалидов и сирот, оставшихся без своих родителей, многодетных мамочек, матерей-тружениц и ветеранов.

Затем состоялся праздничный концерт, в котором выступили лучшие творческие коллективы города, а также сотрудники различных ведомств.

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ИСТОЧНИК KP.RU