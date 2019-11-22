2019-11-22T15:54:25+03:00
Общество

В Брянске сломали новый туалет в отремонтированном Майском парке

О вандализме сообщила мэрия
Ольга УМАРОВА
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Вандалов разыскивает полиция.Вандалов разыскивает полиция.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Спустя две недели после открытия в Майский парк Брянска заглянули вандалы. О сломанном санузле рассказали в пресс-службе горадминистрации.

От рук вандалов пострадал первый в городе стационарный отапливаемый туалет. В нем есть мужское и женское отделение, а также кабинка для инвалидов.

В туалете вырвали несколько розеток и выключателей, раскололи ободок одного из унитазов, выломали дверные ручки, опоры туалетных кабинок, проломили дверь.

- Дирекция парка уже начала восстанавливать пострадавший от хулиганов санузел, - рассказали в пресс-службе. - А компания-подрядчик обратилась в правоохранительные органы. Мы призываем всех жителей Брянска любить наш город и бережно к нему относиться.

Хулиганы даже зачем-то проломили дверь санузла. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Хулиганы даже зачем-то проломили дверь санузла.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Полиция начала проверку. Правоохранители проверяю записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, обновленный Майский парк открыли 7 ноября. На ремонт общественной территории из бюджета разных уровней потратили более 90 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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