В Брянске сломали новый туалет в отремонтированном Майском парке
Спустя две недели после открытия в Майский парк Брянска заглянули вандалы. О сломанном санузле рассказали в пресс-службе горадминистрации.
От рук вандалов пострадал первый в городе стационарный отапливаемый туалет. В нем есть мужское и женское отделение, а также кабинка для инвалидов.
В туалете вырвали несколько розеток и выключателей, раскололи ободок одного из унитазов, выломали дверные ручки, опоры туалетных кабинок, проломили дверь.
- Дирекция парка уже начала восстанавливать пострадавший от хулиганов санузел, - рассказали в пресс-службе. - А компания-подрядчик обратилась в правоохранительные органы. Мы призываем всех жителей Брянска любить наш город и бережно к нему относиться.
Хулиганы даже зачем-то проломили дверь санузла.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Полиция начала проверку. Правоохранители проверяю записи с камер видеонаблюдения.
Напомним, обновленный Майский парк открыли 7 ноября. На ремонт общественной территории из бюджета разных уровней потратили более 90 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU