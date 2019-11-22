2019-11-22T15:26:02+03:00
Общество

В Клинцах отреставрировали старообрядческий храм

Деньги собирали сами прихожане
Мария Дедкова
Поделиться:
Скриншот с видео ГТРК "Брянск"Скриншот с видео ГТРК "Брянск"
Изменить размер текста:

В Клинцах отремонтировали старообрядческий Спасо-Преображенский храм. Деревянную церковь построили около двухсот лет назад. Ее украсили иконы, которые писали в 17-18 веках.

С годами здание обветшало, помещения не отапливались. Деньги на реставрацию собрали сами прихожане, сообщает ГТРК "Брянск". В одной из комнат организовали музей истории старообрядчества. Посетители могут познакомиться здесь с церковной утварью позапрошлого века и древними духовными книгами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24