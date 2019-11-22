В Клинцах отреставрировали старообрядческий храм

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-22T15:26:02+03:00

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В Клинцах отремонтировали старообрядческий Спасо-Преображенский храм. Деревянную церковь построили около двухсот лет назад. Ее украсили иконы, которые писали в 17-18 веках.

С годами здание обветшало, помещения не отапливались. Деньги на реставрацию собрали сами прихожане, сообщает ГТРК "Брянск". В одной из комнат организовали музей истории старообрядчества. Посетители могут познакомиться здесь с церковной утварью позапрошлого века и древними духовными книгами.

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ИСТОЧНИК KP.RU