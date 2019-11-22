После смерти сотрудницы брянского завода следователи завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-22T12:55:55+03:00

Ответственные за нарушения техники безопасности ответят по закону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянск после смерти сотрудницы одного из заводов города завели уголовное дело. Следователи выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Напомним, 13 ноября на предприятии моляр упала в технологическое отверстие тепловоза и получила травмы. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, 19 ноября 48-летняя женщина умерла.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Ответственные за нарушения техники безопасности ответят по закону. Расследование уголовного дела продолжается, пояснили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU