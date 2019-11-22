В Жирятинском районе осудили мужчину, который грозился убить родных

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-22T12:20:14+03:00

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Брянец также попал под статью за оскорбление полицейского

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В Жирятинском районе прошел суд над местным жителем, который оскорбил полицейского и угрожал убийством матери и сестре. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, все произошло в августе этого года.

Осужденный находился на кухне своего дома. Мужчина был нетрезв и начал угрожать, что убьет родных. В руках у него был нож.

- Досталось и приехавшему на вызов полицейскому, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Фигурант дела высказал в его адрес нецензурную брань. В октябре ситуация повторилась.

Суд назначил брянцу 1 год 6 месяцев колонии строгого режима по статьям «Угроза убийством» и «Оскорбление представителя власти».

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ИСТОЧНИК KP.RU