2019-11-22T10:36:23+03:00
Общество

Проект реконструкции брянского аэропорта одобрила Госэкспертиза

Работы проведут в два этапа
Ольга УМАРОВА
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Брянский аэропорт ждет глобальная реконструкция.Брянский аэропорт ждет глобальная реконструкция.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты Главгосэкспертизы рассмотрели проект реконструкции Международного аэропорта «Брянска». И вынесли положительное заключение, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

По словам специалистов, в брянском аэропорту практически нет наземной инфраструктуры, оборудование изношено, а взлетно-посадочная полоса нуждается в реконструкции. По проекту работы будут вести в два этапа. На первом проведут реконструкцию части пассажирского перрона, водосточно-дренажной сети, очистных сооружений, патрульной дороги, внутрипортовых дорог и ограждения.

На втором - реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, светосигнального и радиотехнического оборудования аэродрома, грузового перрона.

- Также здесь обустроят площадку для противообледенительной обработки воздушных судов, укрепят обочины вдоль взлетно-посадочной полосы и на разворотных площадках, - рассказали в Главгосэкспертизе. - Разместят и другие новые сооружения. На время реконструкции полеты будут продолжаться.

Финансировать проект будут из средств областного бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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