В Брянске начали ремонтировать памятник комсомольцам Бежицы
У мемориала укладывают плитку
Фото опубликовали в соцсетях.
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В Брянске на улице Майский Стачки ремонтируют памятник комсомольцам Бежицы. Фотографии опубликовали в соцсетях.
Судя по снимку, на площадке у мемориала рабочие укладывают тротуарную плитку.
Памятник открыли в 1968 году в честь 50-летия Бежицкой комсомольской организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU