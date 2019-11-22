В Брянске начали ремонтировать памятник комсомольцам Бежицы

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-22T09:47:00+03:00

Фото опубликовали в соцсетях.

У мемориала укладывают плитку

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В Брянске на улице Майский Стачки ремонтируют памятник комсомольцам Бежицы. Фотографии опубликовали в соцсетях.

Судя по снимку, на площадке у мемориала рабочие укладывают тротуарную плитку.

Памятник открыли в 1968 году в честь 50-летия Бежицкой комсомольской организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU