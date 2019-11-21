В Брянске на улице Дуки столкнулись три легковушки

СЕГОДНЯ 19:08 2019-11-21T19:09:10+03:00

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В центре Брянска произошла тройная авария. Снимки с места ДТП в соцсетях опубликовали горожане.

ЧП случилось днем 21 ноября на улице Дуки возле остановки «Гостиница «Турист». Здесь столкнулись сразу три легковых автомобиля. На место выехали медики и сотрудники ГИБДД.

Официальной информации от Госавтоинспекции еще не было. Напомним, в этот же день в центре Брянска произошла авария с участием маршрутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU