В Брянске на улице Дуки столкнулись три легковушки
Авария произошла возле «Туриста»
Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
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В центре Брянска произошла тройная авария. Снимки с места ДТП в соцсетях опубликовали горожане.
ЧП случилось днем 21 ноября на улице Дуки возле остановки «Гостиница «Турист». Здесь столкнулись сразу три легковых автомобиля. На место выехали медики и сотрудники ГИБДД.
Официальной информации от Госавтоинспекции еще не было. Напомним, в этот же день в центре Брянска произошла авария с участием маршрутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU