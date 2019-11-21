В Брянске на Красноармейской произошло ДТП с маршруткой
Официальной информации от ГИБДД еще нет
Фото: vk.сom, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на улице Красноармейской столкнулись легковушка и маршрутка. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях.
Авария произошла вечером 21 ноября в районе остановки «Полтинник». Информации о пострадавших и других подробностей ДТП от официальных источников еще не поступало.
По словам горожан, из-за аварии на улице Красноармейской образовалась большая пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU