После несчастного случая на брянском заводе погибла сотрудница

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-21T17:25:28+03:00

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В результате несчастного случая, происшедшего 13 ноября 2019 года на Брянском машиностроительном заводе, получившая тяжелые травмы работница цеха магистральных тепловозов, находясь в больнице, скончалась.

Для расследования обстоятельств случившегося на предприятии продолжает работу специальная комиссия, сформированная в установленном законом порядке.

Руководство предприятия, профсоюзный комитет и трудовой коллектив выражают соболезнование семье пострадавшей и окажут помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU