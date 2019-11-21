СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-21T15:58:50+03:00

Силовики будут проводить антитеррористическую операцию в БГТУ. Фото: Александр ГЛУЗ

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В Брянске 22 ноября пройдут учения ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики будут проводить антитеррористическую операцию в БГТУ. Силовики отработают действия при захвате образовательного учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU