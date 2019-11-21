В Брянске 22 ноября пройдут учения ФСБ
Силовики отработают действия при захвате образовательного учреждения
Силовики будут проводить антитеррористическую операцию в БГТУ.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Брянске 22 ноября пройдут учения ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Силовики будут проводить антитеррористическую операцию в БГТУ. Силовики отработают действия при захвате образовательного учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU