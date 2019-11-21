Брянский самбист Виктор Осипенко стал бронзовым призером кубка России

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-21T15:18:10+03:00

Спортсмен выступает в весовой категории до 90 килограммов

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Брянец Виктор Осипенко завоевал бронзовую медаль кубка России. Турнир по самбо стартовал в нижегородском городе Кстово.

В первый соревновательный день на ковер вышел спортсмен мастер спорта международного класса Виктор Осипенко. Воспитанник Сергея Портнова, вступающий в весовой категории до 90 килограммов, занял третье место, сообщили в брянском центре спортивной подготовки.

А вот брат самбиста , Артем Осипенко, сейчас не выступает на соревнованиях. Причиной этому стала тяжелая травма. Из-за разрыва грудной мышцы спортсмен пропустит чемпионат мира в Корее.

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ИСТОЧНИК KP.RU