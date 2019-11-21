2019-11-21T13:29:35+03:00
Общество

Вопрос обеспечения региона медицинскими кадрами под личным контролем губернатора

Глава региона принял участие в сессии областной Думы
Елена ВАСИЛЬЕВА
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20 ноября состоялось внеочередное заседание Брянской областной Думы седьмого созыва. Провел его спикер законодательного собрания Владимир Попков. В основном работа сессии была посвящена рассмотрению двух законов. Депутаты поддержали в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Также в первом чтении парламентарии согласовали проект закона «О бюджете Брянского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

При обсуждении данного вопроса была поднята проблема кадрового обеспечения медицинских учреждений региона и заработной платы молодых медиков. Речь шла о том, что во многих больницах и поликлиниках опытные врачи работают на полторы-две ставки, а вновь прибывшим специалистам, порой, не хватает рабочих мест. Губернатор Александр Богомаз указал руководству областного департамента здравоохранения и представителям муниципалитетов на необходимость исправить такие «перекосы». Он подчеркнул, что все молодые медики должны быть трудоустроены и получать достойную заработную плату.

- Это говорит о том, что у вас не все хорошо, молодежи хода не дают, - обратился к руководителю облздрава Александр Богомаз. - Надо посмотреть, что там происходит с заработной платой. Мы деньги вливаем в медицину. Чтоб не получалось, что в больницу молодых врачей не пускают, а потом вся ответственность на власти. В Сураже только главного врача заменили - и стало другое отношение. Главы районов должны отвечать за медицинское обслуживание населения. Департамент здравоохранения, как и БТФОМС, занимается финансированием и контролем. А все остальное должно лежать на главах районов и на главных врачах. И не надо бояться их менять, если не хотят работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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