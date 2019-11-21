В Брянске задержали мужчин, укравших дорожный знак

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-21T13:18:17+03:00

Злоумышленников сфотографировали, а снимок выложили в соцсети

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В Брянске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых в краже дорожного знака.

Все случилось поздним вечером 19 ноября на Донбасской улице. Случайные прохожие сфотографировали, как двое мужчин несли дорожный знак пешеходного перехода. Снимок вскоре попал в социальные сети.

Но мужчин остановили полицейские. Злоумышленниками оказались 46- и 47-летний жители Брянска. Они честно признались, что приглядели покосившийся знак еще днем, а вечером несли, чтобы сдать его в пункт приема металлолома.

На брянцев завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. За кражу им грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU