В Брянске задержали мужчин, укравших дорожный знак
В Брянске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых в краже дорожного знака.
Все случилось поздним вечером 19 ноября на Донбасской улице. Случайные прохожие сфотографировали, как двое мужчин несли дорожный знак пешеходного перехода. Снимок вскоре попал в социальные сети.
Но мужчин остановили полицейские. Злоумышленниками оказались 46- и 47-летний жители Брянска. Они честно признались, что приглядели покосившийся знак еще днем, а вечером несли, чтобы сдать его в пункт приема металлолома.
На брянцев завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. За кражу им грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU