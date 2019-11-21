2019-11-21T12:52:31+03:00
Общество

В Брянске прошел международный форум по социальному проектированию в НКО

В нем принял участие заместитель губернатора Николай Щеглов
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина прошел международный форум, посвященный социальному проектированию в деятельности НКО.

- Уважаемые участники форума, от имени губернатора Брянской области Александра Богомаза я рад приветствовать представителей 11-ти регионов Российской Федерации, гостей из Республики Беларусь, Донецкой области на гостеприимной брянской земле! Наша область не случайно стала местом проведения международного форума, посвященного социальному проектированию. Сегодня мы целенаправленно занимаемся поддержкой социальных проектов, понимая, что позитивная энергия такого количества неравнодушных людей, а у нас только добровольцев более 65 тысяч человек и более 70 НКО, может привести к эффективным результатам в социальной сфере. Я уверен, что брянский опыт создания эффективных социальных проектов будет успешно применен на всероссийском уровне, а форум послужит серьезным стимулом для всех участников. Мы же со своей стороны продолжим оказывать вам всестороннюю поддержку, развивать наше сотрудничество, - сказал в приветственном слове заместитель губернатора Николай Щеглов.

На форуме работали тематические секции, на которых обсудили роль некоммерческих организаций в решении актуальных проблем, перспектив развития институтов гражданского общества, потенциала взаимодействия НКО и органов власти. Участники форума выдвинули ряд предложений, которые вошли в итоговую резолюцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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