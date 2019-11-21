Жителя Дубровского района будут судить за убийство таксиста и кражу

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-21T11:40:08+03:00

За эти преступления подозреваемому грозит до 15 лет колонии

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34-летнего жителя Дубровского района обвиняют сразу в двух преступлениях - краже и убийстве.

По версии следствия, злоумышленник ночью 12 июня года в деревне Латыши украл из припаркованных автомобилей вещи на пять тысяч рублей.

А уже через десять дней, 22 июня, мужчина пошел на более тяжкое преступление.

- Находясь в такси пьяным, он семь раз ударил ножом водителя в грудь, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Злоумышленник предположил, что тот может отвезти его в полицию из-за неявки в суд. Таксист умер в больнице.

Теперь жителю Дубровского района грозит до 15 лет колонии. Решать его судьбу будет Жуковский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU