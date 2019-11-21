Руководителем брянских молодогвардейцев временно стала Екатерина Щерба

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-21T10:25:37+03:00

Она сменит на этом посту ушедшего в армию Никиту Концевого

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Брянскими молодогвардейцами теперь будет руководить Екатерина Щерба. Она сменила на посту руководителя Никиту Концевого, которого призвали в ряды вооруженных сил.

Главу брянского отделения выбирали на заседании координационного совета общественной организации «Молодая Гвардия» в Москве.

Екатерина Шерба является депутатом Фокинского Совета народных депутатов. Почти восемь лет она проработала учителем начальных классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU