Руководителем брянских молодогвардейцев временно стала Екатерина Щерба
Она сменит на этом посту ушедшего в армию Никиту Концевого
Фото: пресс-служба БО "Единая Россия"
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Брянскими молодогвардейцами теперь будет руководить Екатерина Щерба. Она сменила на посту руководителя Никиту Концевого, которого призвали в ряды вооруженных сил.
Главу брянского отделения выбирали на заседании координационного совета общественной организации «Молодая Гвардия» в Москве.
Екатерина Шерба является депутатом Фокинского Совета народных депутатов. Почти восемь лет она проработала учителем начальных классов.
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ИСТОЧНИК KP.RU