Из-за ДТП образовалась большая пробка под Брянском

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-21T09:41:57+03:00

Автомобили пропускают сотрудники Госавтоинспекции по одной полосе. Фото: vk.com, Nata Kasimova

В Супоневе столкнулись два легковых автомобиля

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В селе Супонево под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло около восьми утра в четверг, 21 ноября, на улице Ленина. Как сообщают очевидцы автоаварии, машины столкнулись на повороте на деревню Антоновка. Два автомобиля получили серьезные механические повреждения. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

Из-за автоаварии образовалась пробка на трассе. Автомобили пропускают сотрудники Госавтоинспекции по одной полосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU