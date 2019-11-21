2019-11-21T09:41:57+03:00
Происшествия

Из-за ДТП образовалась большая пробка под Брянском

В Супоневе столкнулись два легковых автомобиля
Мария Дедкова
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Автомобили пропускают сотрудники Госавтоинспекции по одной полосе. Фото: vk.com, Nata KasimovaАвтомобили пропускают сотрудники Госавтоинспекции по одной полосе. Фото: vk.com, Nata Kasimova
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В селе Супонево под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло около восьми утра в четверг, 21 ноября, на улице Ленина. Как сообщают очевидцы автоаварии, машины столкнулись на повороте на деревню Антоновка. Два автомобиля получили серьезные механические повреждения. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

Из-за автоаварии образовалась пробка на трассе. Автомобили пропускают сотрудники Госавтоинспекции по одной полосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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