Авиарейсы из Брянска в Турцию стартуют 20 мая
Самолеты будут летать по средам и воскресеньям
Напомним, следующим летом будут летать самолеты из Брянска на Кипр.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В следующем году брянцы смогут улететь на отдых в Турцию. Рейсы стартуют 20, а не 27 мая.
Билеты с вылетом из нашего города уже можно купить. Планируется, что рейсы в Анталию будут совершать по средам и воскресеньям до 7 октября.
Напомним, следующим летом будут летать самолеты на Кипр.Бронирование, по словам представителей турорератора, стартует в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU