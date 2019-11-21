2019-11-21T10:47:55+03:00
Общество

Авиарейсы из Брянска в Турцию стартуют 20 мая

Самолеты будут летать по средам и воскресеньям
Мария Дедкова
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Напомним, следующим летом будут летать самолеты из Брянска на Кипр.Напомним, следующим летом будут летать самолеты из Брянска на Кипр.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В следующем году брянцы смогут улететь на отдых в Турцию. Рейсы стартуют 20, а не 27 мая.

Билеты с вылетом из нашего города уже можно купить. Планируется, что рейсы в Анталию будут совершать по средам и воскресеньям до 7 октября.

Напомним, следующим летом будут летать самолеты на Кипр.Бронирование, по словам представителей турорератора, стартует в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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