2019-11-20T17:48:30+03:00
Общество

В Брянске хотят увековечить память трех врачей

Мемориальные доски хотят установить в честь Юлии Блинчевской, Виктора Гращенкова и Александра Пейгановича
Мария Дедкова
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В Брянске собираются увековечить память трех врачей.

Об этом говорили на заседании Малого Совета в среду, 20 ноября. Депутаты рассматривали вопросы, которые включат в повестку заседания горсовета.

Одним из них является установка мемориальных досок заслуженным врачам Юлии Блинчевской и Виктору Гращенкову и Александру Пейгановичу. Последний, к слову, является Почетным гражданином Брянска.

Однако окончательное решение об увековечении медиков депутаты примут 27 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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