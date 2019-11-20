В Брянске хотят увековечить память трех врачей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-20T17:48:30+03:00

Мемориальные доски хотят установить в честь Юлии Блинчевской, Виктора Гращенкова и Александра Пейгановича

Изменить размер текста: A A

В Брянске собираются увековечить память трех врачей.

Об этом говорили на заседании Малого Совета в среду, 20 ноября. Депутаты рассматривали вопросы, которые включат в повестку заседания горсовета.

Одним из них является установка мемориальных досок заслуженным врачам Юлии Блинчевской и Виктору Гращенкову и Александру Пейгановичу. Последний, к слову, является Почетным гражданином Брянска.

Однако окончательное решение об увековечении медиков депутаты примут 27 ноября.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU