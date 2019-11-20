2019-11-20T17:35:34+03:00
Общество

Брянских железнодорожников возглавил Марат Шайдуллин

Приказ о его назначении подписал Олег Белозеров
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба РЖДФото: пресс-служба РЖД
Изменить размер текста:

Брянское отделение МЖД возглавил Марат Шайдуллин. Приказ о его назначении подписал глава компании Олега Белозеров, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Марат Шайдуллин пришел на работу в железнодорожные перевозки в 2011 году ведущим технологом отдела по сопровождению инвестиционных проектов МЖД. Он трудился в подразделениях Центра фирменного транспортного обслуживания на Московской и Куйбышевской железных дорогах. А в 2016 году возглавил Московский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания. Является кандидатом юридических наук.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области увеличат пособия родителям и вдовам военнослужащих
В Брянске на 10 дней перекроют движение на улице Металлистов
В Брянске хотят увековечить память трех врачей
До конца года в Брянске появится 1380 дополнительных мест в детских садах
В Брянске выберут лучших волонтеров
В Брянске под колесами электрички погиб мужчина
Клинцовский завод наказали за прием на работу бывшего полицейского
В Брянске простились с лидером регионального отделения компартии Степаном Понасовым
Депутаты областной Думы в первом чтении приняли бюджет Брянщины на 2020 год
В Брянске активисты закрасили больше 40 граффити о продаже наркотиков
11 брянцев стали участниками национального чемпионата "Абилимпикс"
Брянская гимназия №4 отметила юбилей
В Брянской областной Думе прошли публичные слушания по бюджету региона
Уличное освещение на Брянщине становится более эффективным и экономичным
Новый глава Брянска Марина Дбар впервые выслушает просьбы горожан
В Клинцах поймали серийного автомобильного вора
В Брянске вручили 75-тысячный сертификат на материнский капитал
Брянской банде, укравшей с завода 81 тонну цемента, вынесли приговор
В Дятьковском районе служебная собака помогла найти похищенный мопед
В Клинцовском районе пьяный пассажир набросился на инспектора ДПС
Главный брянский нарколог стал заслуженным врачом страны
В центре Брянска в четверг ограничат движение
В Бежицком районе Брянска из-за ремонта выключат свет на шести улицах
Суземским районом будет руководить Борис Слипухов