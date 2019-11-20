Брянских железнодорожников возглавил Марат Шайдуллин

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-20T17:35:34+03:00

Приказ о его назначении подписал Олег Белозеров

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Брянское отделение МЖД возглавил Марат Шайдуллин. Приказ о его назначении подписал глава компании Олега Белозеров, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Марат Шайдуллин пришел на работу в железнодорожные перевозки в 2011 году ведущим технологом отдела по сопровождению инвестиционных проектов МЖД. Он трудился в подразделениях Центра фирменного транспортного обслуживания на Московской и Куйбышевской железных дорогах. А в 2016 году возглавил Московский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания. Является кандидатом юридических наук.

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ИСТОЧНИК KP.RU