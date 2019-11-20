В Брянске выберут лучших волонтеров

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-20T16:42:58+03:00

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В Брянске объявили поиски лучших волонтеров. О том, что стартовал прием документов на награждение Памятным знаком «Почетный волонтер города Брянска», сообщила пресс-служба мэрии.

Почетных волонтеров в Брянске выбирают с 2013 года. Претендентов могут выдвигать органы местного самоуправления, организации и общественные объединения города.

- Получить Памятный знак могут те, кто оказывает социальную поддержку и помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - рассказали в Брянской городской администрации. – А также помогает пострадавшим в стихийных бедствиях и конфликтах, беженцам и вынужденным переселенцам, содействует укреплению роли семьи в обществе, развивает физкультуру и спорт; пропагандирует здоровый образ жизни, охраняет окружающую среду или объекты культурного наследия. И в целом способствует развитию образования, науки, культуры, искусства.

Документы принимают до 6 декабря в комитете делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской горадминистрации по адресу: улица Октябрьская, дом103. Справки по телефонам: 72-21-34, 74-56-95.

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ИСТОЧНИК KP.RU