2019-11-20T13:11:36+03:00
Общество

Брянская гимназия №4 отметила юбилей

Образовательному учреждению исполнилось 70 лет
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба Брянского горсовета.Фото: пресс-служба Брянского горсовета.
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Гимназия №4 города Брянска отметила 70-летний юбилей. На праздник одного из старейших в городе учебных заведений пришли выпускники разных лет, педагоги-ветераны, родители учеников, почетные гости.

Четвертая гимназия распахнула свои двери для первых 400 учеников в 1949 году. Тогда здание было двухэтажным. Сейчас - это три здания, благоустроенная территория, более 50 учебных кабинетов, 2 библиотеки, 2 спортзала, большой актовый зал.

- 40 лет своей профессиональной деятельности посвятила этому учебному заведению заслуженный учитель России, директор гимназии №4 Надежда Виноградова, - говорят в пресс-службе Брянского горсовета. - Под ее руководством здесь с успехом внедряются инновационные методики обучения. Почти у всех учителей гимназии высшая квалификационная категория, среди них 2 заслуженных учителя и 24 почетных работника образования. 13 педагогов стали участниками конкурса профессионального мастерства «Учитель года», трое — победителями регионального этапа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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