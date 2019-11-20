Уличное освещение на Брянщине становится более эффективным и экономичным

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-20T11:56:34+03:00

Об этом шла речь на заседании в областном правительстве

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В областном правительстве состоялось еженедельное совещание под председательством вице-губернатора Александра Резунова.

Основной темой повестки совещания стала освещенность на дорогах в районах области. В регионе активно создают современную среду для жизни, развития городов и поселков. Создание комфортных условий невозможно, в том числе без энергоэффективных систем уличного освещения. В начале года муниципалитетам рекомендовали активизировать работы по замене и установке дополнительных уличных светильников. За этим пристально следит губернатор Александр Богомаз, который подчеркивал важность применения энергоэффективных и современных технологий в коммунальном хозяйстве.

За 10 месяцев с начала года больше всего светильников заменили и установили в Брянском районе - 355 штук, из них 234 светодиодных; в Дятьковском районе - 288 штук, из них 238 светодиодных и в Навлинском районе – 281 светодиодных фонарей.

О состоянии наружного освещения в Брянске участникам совещания рассказал заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Хоменков. В этом году в Брянске произведен монтаж самонесущего изолированного провода — 6,535 км, смена ламп — 3751 штука.

- Планируется до конца года заменить 47,382 км СИП и 2490 шт. светодиодных светильников, 428 новых опор, — отметил Сергей Хоменков.

Вице-губернатор Александр Резунов, обращаясь к присутствующим, напомнил о недопущении отключения уличного освещения, в тех районах, где такие факты имели место, необходимо провести серьезную работу:

- Если отдельные населенные пункты принимают решение о самоограничении в подаче электроэнергии из-за задолженностей, надо проверить эту информацию. Если кому-то необходима помощь, мы вас услышим. Ведь световой день сократился. Получается, что дети утром идут в школу при недостаточном освещении, в вечернее время также темно. Вопросы освещения мы рассматриваем не первый раз. Возьмите на контроль выполнение этих задач. На это выделяются соответствующие средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU