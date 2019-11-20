2019-11-20T10:47:47+03:00
Общество

Брянской банде, укравшей с завода 81 тонну цемента, вынесли приговор

Похищенное злоумышленники пытались провезти на двух грузовика
Ольга УМАРОВА
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Приговор не вступил в законную силу.Приговор не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области вынесли приговор преступной группе, похитившей 81 тонну цемента. Как рассказали в областном УМВД, инцидент произошел в августе 2018 года на АО «Мальцовский портландцемент».

Семь злоумышленников украли с территории завода цемент. В их числе - три действующих работника предприятия и три бывших, уточнили в областной прокуратуре. На «дело» они пошли ночью.

- Похищенное злоумышленники пытались провезти на двух грузовиках с полуприцепами-бочками, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Банду задержали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. Общая стоимость украденного цемента - 350 000 рублей.

Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье «Кража, совершенная организованной группой, в крупном размере». Организатора приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 100 000 рублей. Остальные участники преступной группы получили сроки от года до трех лет. Трое из них выплатят штрафы - до 100 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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