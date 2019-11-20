В Клинцовском районе пьяный пассажир набросился на инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-20T09:52:42+03:00

На клинчанина завели уголовное дело сразу по двум статьям. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Клинцах за нападение на сотрудника ДПС будут судить 26-летнего местного жителя. По версии следствия, инцидент произошел утром 17 мая 2019 года.

Инспекторы ДПС остановили в поселке Чемерна под Клинцами автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Сопротивление полицейским оказал его пассажир, который также был нетрезв.

- Он нецензурно высказался в адрес одного из инспекторов и ударил его рукой в плечо, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Уголовное дело, которое завели на клинчанина, уже направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU