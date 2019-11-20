2019-11-20T09:56:48+03:00
Общество

Главный брянский нарколог стал заслуженным врачом страны

Указ об этом подписал президент России
Ольга УМАРОВА
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Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.
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Главный брянский нарколог Владимир Харитоненков получил почетное звание «Заслуженный врач России». Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Соотвествующий указ подписал Владимир Путин.

Владимир Федорович родился в 1966 году в Брянске. Окончил Смоленский государственный медицинский институт, 20 лет проработал в Дятьковском наркологическом диспансере. Из врача-ординатора стал заместителем главврача по медчасти.

С 2002 года - главный врач Брянского областного наркологического диспансера и главный внештатный психиатр-нарколог регионального департамента здравоохранения.

В 2016 году под руководством Владимира Харитоненкова объединили Брянский областной наркологический диспансер и областой наркологический диспансер № 2. И наркодиспасер переехал в здание бывшего Бежицкого роддома на улице Комсомольской. Здесь открыли отделения для лечения наркоманий, хронического алкоголизма и неотложной наркологической помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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