Главный брянский нарколог стал заслуженным врачом страны

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-20T09:56:48+03:00

Указ об этом подписал президент России

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Главный брянский нарколог Владимир Харитоненков получил почетное звание «Заслуженный врач России». Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Соотвествующий указ подписал Владимир Путин.

Владимир Федорович родился в 1966 году в Брянске. Окончил Смоленский государственный медицинский институт, 20 лет проработал в Дятьковском наркологическом диспансере. Из врача-ординатора стал заместителем главврача по медчасти.

С 2002 года - главный врач Брянского областного наркологического диспансера и главный внештатный психиатр-нарколог регионального департамента здравоохранения.

В 2016 году под руководством Владимира Харитоненкова объединили Брянский областной наркологический диспансер и областой наркологический диспансер № 2. И наркодиспасер переехал в здание бывшего Бежицкого роддома на улице Комсомольской. Здесь открыли отделения для лечения наркоманий, хронического алкоголизма и неотложной наркологической помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU