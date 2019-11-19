В центре Брянска в четверг ограничат движение

СЕГОДНЯ 18:54 2019-11-19T18:54:53+03:00

Движение ограничат на весь световой день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В четверг, 21 ноября, в Советском районе Брянска ограничат проезд. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение и парковку ограничат в районе домов №№37 и 39 по проспекту Ленина, а также по улице Ромашина - от улицы Фокина до бульвара Гагарина.

- Ограничение будет действовать с шести утра до пяти вечера, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Исключение сделают для машин оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России.

О причинах вынужденного объезда горадминистрация не сообщает.

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ИСТОЧНИК KP.RU