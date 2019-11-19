2019-11-19T18:17:22+03:00
Общество

Суземским районом будет руководить Борис Слипухов

Новому главе 62 года
Ольга УМАРОВА
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Борис Слипухов долгое время работал на производстве.Борис Слипухов долгое время работал на производстве.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В администрации Суземского района выбрали нового главу. Им стал Борис Слипухов. Решение приняли на заседании райсовета народных депутатов.

Кандидаты участвовали в конкурсе по оценке профессионального уровня. Депутаты рассмотрели программу развития района от каждого претендента на должность главы. За кандидатуру 62-летнего Бориса Слипухова проголосовало большинство народных избранников.

Кстати, новоизбранный глава с 2014 года уже занимал данную должность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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