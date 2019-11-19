Суземским районом будет руководить Борис Слипухов
Новому главе 62 года
Борис Слипухов долгое время работал на производстве.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В администрации Суземского района выбрали нового главу. Им стал Борис Слипухов. Решение приняли на заседании райсовета народных депутатов.
Кандидаты участвовали в конкурсе по оценке профессионального уровня. Депутаты рассмотрели программу развития района от каждого претендента на должность главы. За кандидатуру 62-летнего Бориса Слипухова проголосовало большинство народных избранников.
Кстати, новоизбранный глава с 2014 года уже занимал данную должность.
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ИСТОЧНИК KP.RU