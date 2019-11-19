Где в Брянске можно сдать ненужные вещи?

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-19T18:00:59+03:00

Сдать ненужные вам вещи можно и в отделе H&M, расположенном в ТРЦ «Аэропарк».

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Ежегодно жители Брянской области выбрасывают тонны ненужных вещей, которые оказываются на свалке.

Но зачем превращать одежду, которую вы не носите в мусор, когда ей можно дать вторую жизнь и использовать повторно! Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета» призывает не выбрасывать ненужные вещи в контейнеры, а присоединиться к акции «Пусть одежда живёт долго», которую проводит магазин H&M. Так вы поможете сократить количество текстильных изделий, которые отправляются на захоронение.

Сдать ненужные вам вещи можно и в отделе H&M, расположенном в ТРЦ «Аэропарк». Приносить лучше пакеты средних размеров. В них может быть от трех и более вещей. За каждый сданный пакет с одеждой выдадут ваучер на скидку в 15% на один товар в чеке. Можно использовать несколько ваучеров в одном чеке, но на разные вещи. Действует ограничение: один человек может получить не более двух ваучеров в течение одного дня. Не принимают: обувь, детские игрушки, крупногабаритные изделия (одеяла, подушки, ковры, чемоданы), бумагу, пластик, стекло, прочие отходы.

Что делают с собранными вещами?

Все отправляется на сортировку в компанию I:CO в Германии. Есть три варианта дальнейшего использования вещей: Повторное ношение. Одежда, которую ещё можно носить направляют в секонд-хенд.

Повторное использование. Вещи, которые уже нельзя носить, идут на производство новых товаров, экологичных коллекций или материалов для уборки.

Переработка. Из вещей, которые нельзя хоть как-то реанимировать, изготавливают текстильное волокно, применяемое для производства амортизирующих и изоляционных материалов в автомобилестроении.

Интересно, что у компании H&M есть собственная коллекция одежды и аксессуаров «Conscious - Экологичный стиль», созданных из старых вещей. Такие товары обозначены зелёным ярлыком с надписью Conscious (с англ. «сознательный»). Эта этикетка подтверждает, что вещь состоит из экологичных материалов не менее чем на 50%. Выпускают практически всё: от футболок до верхней одеждой. В коллекциях компании есть даже вещи из полиэстера, который сделали из пластика, собранного на береговой линии, а также из регенерированного нейлонового волокна из рыболовных сетей и прочих нейлоновых отходов.

С каждого собранного килограмма текстиля компания H&M жертвует 0,02 евро местной благотворительной организации. В России это фонд помощи хосписам «Вера». Так что, сдавая старые вещи, вы не только поможете сохранить окружающую среду, но и внесете свой вклад в благотворительность.

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