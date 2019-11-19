За пять лет бюджет Брянщины увеличился на 27 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-19T17:52:11+03:00

В этом году он приблизился к 72 миллиардам

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Бюджет Брянской области за последние пять лет подрос почти в полтора раза. Об этом рассказали в правительстве региона.

Областной бюджет стал больше на 27 с лишним миллиардов рублей.

- В этом году он составляет 71,8 миллиардов, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - А в 2014-м - 46,9 миллиардов. Таким образом, областной бюджет вырос на 25 миллиардов, и еще более чем на 2 миллиарда будет дополнительно уточнен.

Наполовину бюджет Брянщины увеличился благодаря собственным доходам, уточнили в облправительстве.

На что уйдут средства областного бюджета в следующем году, расскажут на публичных слушаниях по рассмотрению проекта закона Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Слушания пройдут в среду, 20 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU