2019-11-19T17:01:54+03:00
Общество

В брянском заповеднике сняли на фото семейство рысей

Снимки сотрудники опубликовали в социальных сетях
Мария Дедкова
Поделиться:
Котята живут с матерью уже второй год.Котята живут с матерью уже второй год.Фото: заповедник "Брянский лес"
Изменить размер текста:

В брянском заповеднике в объектив фотоловушек попало семейство рысей. Снимки опубликовали сотрудники в социальных сетях во вторник, 19 ноября.

- Вот такая дружная семейка у нас попалась, - говорит заместитель директора по научной работе "Брянского леса" Елена Ситникова. - Я бы сказала банда. Что интересно, живут эти котята с мамой уже второй год.

Напомним, в прошлом году в объективы камер засняли самку рыси сразу с тремя котятами в кордоне "Вилы".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Брянска в четверг ограничат движение
В Бежицком районе Брянска из-за ремонта выключат свет на шести улицах
Суземским районом будет руководить Борис Слипухов
Где в Брянске можно сдать ненужные вещи?
За пять лет бюджет Брянщины увеличился на 27 миллиардов рублей
В Брянской области со следующего года увеличат материнский капитал
28-летнего брянца задержали с наркотиками у ворот колонии
Жительница Брянска вернет материнский капитал
О состоянии объектов гражданской обороны
Об инвестиционной привлекательности города
БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями
В Брянске с декабря подорожает проездной
32 школьника из Брянской области отправятся на Кремлевскую елку
В Брянске загорелся грузовик: пострадали двое мужчин
В Брянске место прощания со Степаном Понасовым перенесли в драмтеатр
Господдержку могут получить брянские инвесторы
В Брянске наградили многодетных матерей
В следующем году в Брянске отремонтируют 13 укрытий на случай ЧС
В Брянске рецидивист из Калуги обокрал стоматологические кабинеты, магазины и салон красоты
В Выгоничах при столкновении двух легковушек пострадали три человека
Молдаванин пытался провезти 240 литров вина через брянский участок границы
Водитель легковушки в Брянске сбил пенсионерку