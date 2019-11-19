В брянском заповеднике сняли на фото семейство рысей
Снимки сотрудники опубликовали в социальных сетях
Котята живут с матерью уже второй год.Фото: заповедник "Брянский лес"
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В брянском заповеднике в объектив фотоловушек попало семейство рысей. Снимки опубликовали сотрудники в социальных сетях во вторник, 19 ноября.
- Вот такая дружная семейка у нас попалась, - говорит заместитель директора по научной работе "Брянского леса" Елена Ситникова. - Я бы сказала банда. Что интересно, живут эти котята с мамой уже второй год.
Напомним, в прошлом году в объективы камер засняли самку рыси сразу с тремя котятами в кордоне "Вилы".
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ИСТОЧНИК KP.RU