В брянском заповеднике сняли на фото семейство рысей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-19T17:01:54+03:00

Котята живут с матерью уже второй год. Фото: заповедник "Брянский лес"

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В брянском заповеднике в объектив фотоловушек попало семейство рысей. Снимки опубликовали сотрудники в социальных сетях во вторник, 19 ноября.

- Вот такая дружная семейка у нас попалась, - говорит заместитель директора по научной работе "Брянского леса" Елена Ситникова. - Я бы сказала банда. Что интересно, живут эти котята с мамой уже второй год.

Напомним, в прошлом году в объективы камер засняли самку рыси сразу с тремя котятами в кордоне "Вилы".

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ИСТОЧНИК KP.RU