2019-11-19T16:46:22+03:00
Общество

В Брянской области со следующего года увеличат материнский капитал

Размер выплаты вырастет до 200 тысяч рублей
Мария Дедкова
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Кроме того, народные избранники рассмотрят изменения размеров детских пособий.Кроме того, народные избранники рассмотрят изменения размеров детских пособий.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Со следующего года в Брянской области вырастет региональный материнский капитал. Размер выплаты составит не 100, а 200 тысяч рублей.

Более того, родители двойни будут получать сертификат на 400 тысяч рублей, а родители тройни - на 1,2 миллиона рублей.

Этот вопрос будут решать на очередном заседании Брянской областной Думы, которое пройдет 20 ноября.

Кроме того, народные избранники рассмотрят изменения размеров детских пособий. Так, один из законопроектов предполагает дополнительное единовременное пособие на рождение ребенка повысить с 1 тысячи рублей до 10 тысяч. Такую же сумму будут получать и многодетные семьи.

К слову, с 1 тысячи рублей до 5 тысяч должно вырасти единовременное пособие на школьников из многодетных семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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