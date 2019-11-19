В Брянской области со следующего года увеличат материнский капитал

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-19T16:46:22+03:00

Кроме того, народные избранники рассмотрят изменения размеров детских пособий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Размер выплаты вырастет до 200 тысяч рублей

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Со следующего года в Брянской области вырастет региональный материнский капитал. Размер выплаты составит не 100, а 200 тысяч рублей.

Более того, родители двойни будут получать сертификат на 400 тысяч рублей, а родители тройни - на 1,2 миллиона рублей.

Этот вопрос будут решать на очередном заседании Брянской областной Думы, которое пройдет 20 ноября.

Кроме того, народные избранники рассмотрят изменения размеров детских пособий. Так, один из законопроектов предполагает дополнительное единовременное пособие на рождение ребенка повысить с 1 тысячи рублей до 10 тысяч. Такую же сумму будут получать и многодетные семьи.

К слову, с 1 тысячи рублей до 5 тысяч должно вырасти единовременное пособие на школьников из многодетных семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU