2019-11-19T16:04:14+03:00
Общество

Жительница Брянска вернет материнский капитал

Деньги горожанка потратила не по назначению
Мария Дедкова
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Пенсионный фонд получит обратно 453 тысячи рублей.Пенсионный фонд получит обратно 453 тысячи рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительницу Брянска заставили вернуть деньги материнского капитала. Пенсионный фонд получит обратно 453 тысячи рублей. Такое решение 13 ноября принял Володарский районный суд, куда обратилась прокуратура.

Выяснилось, что горожанка потратила деньги не по назначению. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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