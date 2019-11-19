Жительница Брянска вернет материнский капитал

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-19T16:04:14+03:00

Деньги горожанка потратила не по назначению

Изменить размер текста: A A

Жительницу Брянска заставили вернуть деньги материнского капитала. Пенсионный фонд получит обратно 453 тысячи рублей. Такое решение 13 ноября принял Володарский районный суд, куда обратилась прокуратура.

Выяснилось, что горожанка потратила деньги не по назначению. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU