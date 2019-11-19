О состоянии объектов гражданской обороны

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-19T15:52:07+03:00

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На заседании комитета по правовому регулированию Брянского горсовета рассматривался вопрос о подготовке к использованию муниципальных объектов гражданской обороны. Он был внесен в повестку заседания на основании информации прокурорской проверки. В городе находятся 83 защитных сооружения для укрытия людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В оперативном управлении муниципалитета почти четвертая часть от этого количества. Все они классифицированы по утвержденным законодательством типам. Большая часть являются укрытиями для кратковременного пребывания граждан. Депутаты рекомендовали предусмотреть бюджетные средства на ремонт и обслуживание защитных сооружений.

Как рассказал депутатам начальник управления по делам ГО и защите населения от ЧС города Брянска Андрей Скляр, в этом году из городского бюджета были выделены деньги на подготовку к работе шести таких помещений. Три отремонтированы, еще по трем состоялись торги, до конца года подрядная организация выполнит работы. В бюджет следующего года необходимо заложить средства для ремонта еще 13 объектов.

Депутаты поддержали решение, предложенное председателем комитета по правовому регулированию Алексеем Рассыльщиковым:

- Рекомендовать городской администрации при формировании бюджета на следующий год предусмотреть финансирование для приведения объектов гражданской обороны в надлежащее состояние. Рекомендовать комитету по бюджету, финансам и налогом Брянского горсовета учесть предложения комитета по правовому регулированию о необходимости выделения средств на решение этого вопроса.

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ИСТОЧНИК KP.RU