2019-11-19T15:52:07+03:00
Общество

О состоянии объектов гражданской обороны

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
Изменить размер текста:

На заседании комитета по правовому регулированию Брянского горсовета рассматривался вопрос о подготовке к использованию муниципальных объектов гражданской обороны. Он был внесен в повестку заседания на основании информации прокурорской проверки. В городе находятся 83 защитных сооружения для укрытия людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В оперативном управлении муниципалитета почти четвертая часть от этого количества. Все они классифицированы по утвержденным законодательством типам. Большая часть являются укрытиями для кратковременного пребывания граждан. Депутаты рекомендовали предусмотреть бюджетные средства на ремонт и обслуживание защитных сооружений.

Как рассказал депутатам начальник управления по делам ГО и защите населения от ЧС города Брянска Андрей Скляр, в этом году из городского бюджета были выделены деньги на подготовку к работе шести таких помещений. Три отремонтированы, еще по трем состоялись торги, до конца года подрядная организация выполнит работы. В бюджет следующего года необходимо заложить средства для ремонта еще 13 объектов.

Депутаты поддержали решение, предложенное председателем комитета по правовому регулированию Алексеем Рассыльщиковым:

- Рекомендовать городской администрации при формировании бюджета на следующий год предусмотреть финансирование для приведения объектов гражданской обороны в надлежащее состояние. Рекомендовать комитету по бюджету, финансам и налогом Брянского горсовета учесть предложения комитета по правовому регулированию о необходимости выделения средств на решение этого вопроса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Брянска в четверг ограничат движение
В Бежицком районе Брянска из-за ремонта выключат свет на шести улицах
Суземским районом будет руководить Борис Слипухов
Где в Брянске можно сдать ненужные вещи?
За пять лет бюджет Брянщины увеличился на 27 миллиардов рублей
В брянском заповеднике сняли на фото семейство рысей
В Брянской области со следующего года увеличат материнский капитал
28-летнего брянца задержали с наркотиками у ворот колонии
Жительница Брянска вернет материнский капитал
Об инвестиционной привлекательности города
БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями
В Брянске с декабря подорожает проездной
32 школьника из Брянской области отправятся на Кремлевскую елку
В Брянске загорелся грузовик: пострадали двое мужчин
В Брянске место прощания со Степаном Понасовым перенесли в драмтеатр
Господдержку могут получить брянские инвесторы
В Брянске наградили многодетных матерей
В следующем году в Брянске отремонтируют 13 укрытий на случай ЧС
В Брянске рецидивист из Калуги обокрал стоматологические кабинеты, магазины и салон красоты
В Выгоничах при столкновении двух легковушек пострадали три человека
Молдаванин пытался провезти 240 литров вина через брянский участок границы
Водитель легковушки в Брянске сбил пенсионерку