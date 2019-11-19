Об инвестиционной привлекательности города

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-19T15:47:19+03:00

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Депутаты Брянского городского Совета провели комитет по инвестиционной политике и предпринимательству. На заседании рассмотрели работу по привлечению инвестиций в областной центр.

По информации комитета по экономике Брянской городской администрации, значительный вклад вносят промышленные предприятия города Брянска. В настоящее время ими реализуется 19 инвестиционных программ на сумму около 11 млрд. рублей.

Проекты касаются технического перевооружения, расширения и модернизации производства, создания новых технологий.

Было отмечено, что проблемой, сдерживающей строительство, в том числе и производственных объектов, является отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Депутаты приняли решение дополнительно встретиться со специалистами горадминистрации и обсудить варианты оздоровления инвестиционного климата и перспективы развития экономики города.

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ИСТОЧНИК KP.RU