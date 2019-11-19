2019-11-19T15:35:41+03:00
Общество

В Брянске с декабря подорожает проездной

Стоимость пополнения транспортных карт увеличили на 100 рублей
Мария Дедкова
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Теперь месяц на автобусе или троллейбусе можно ездить за 900 рублей.Теперь месяц на автобусе или троллейбусе можно ездить за 900 рублей.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске с 1 декабря подорожает проездной билет на месяц. Стоимость пополнения транспортных карт для горожан увеличилась на 100 рублей. Такое постановление выпустила Брянская городская администрация.

Теперь месяц на автобусе или троллейбусе можно ездить за 900 рублей. А на двух видах транспорта - за 1100 рублей.

Напомним, записать проездной на транспортную карту можно с 15 числа текущего месяца по 5-е число следующего месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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