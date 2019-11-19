В Брянске с декабря подорожает проездной

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-19T15:35:41+03:00

Теперь месяц на автобусе или троллейбусе можно ездить за 900 рублей. Фото: Мария Дедкова

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В Брянске с 1 декабря подорожает проездной билет на месяц. Стоимость пополнения транспортных карт для горожан увеличилась на 100 рублей. Такое постановление выпустила Брянская городская администрация.

Теперь месяц на автобусе или троллейбусе можно ездить за 900 рублей. А на двух видах транспорта - за 1100 рублей.

Напомним, записать проездной на транспортную карту можно с 15 числа текущего месяца по 5-е число следующего месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU