32 школьника из Брянской области отправятся на Кремлевскую елку

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-19T15:13:33+03:00

Ребятам нужно было собрать портфолио, в которое вошли ведомости успеваемости, а также ксерокопии грамот и дипломов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Конкурсная комиссия решила, кто будет в составе делегации

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На Кремлевскую елку поедут 32 брянских школьника из Брянской области. Конкурсная комиссия определила состав делегации.

Отбор проходил в три этапа: на уровне школы, района и региона. Чтобы поучаствовать ребятам нужно было собрать портфолио, в которое вошли ведомости успеваемости, а также ксерокопии грамот и дипломов.

Всего, как говорят в областном департаменте образования и науки, рассмотрели 65 заявок из 22 районов. На елку поедут победители Всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных конкурсов, авторы научно-исследовательских работ, экологических проектов, юные спортсмены, победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

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ИСТОЧНИК KP.RU